Aufwärmen, sattessen, Respekt spüren

Hartmut geht’s gut. »Na, das sieht doch schon ganz anders aus«, sagt er lächelnd und beißt in ein Käsebrötchen. Anders als an »normalen« Tagen kann er an diesem Sonnabend morgen nämlich im Warmen und in angenehmer Umgebung frühstücken. Hartmut macht sonst Platte, muss auf der Straße schlafen. Jetzt gehört er zu den rund 300 Gästen des »17. Hamburger Wohlfühlmorgens« für Wohnungslose und Arme in der katholischen Sankt-Ansgar-Schule.

Zweimal im Jahr werden Menschen, die es schwer haben, bei dieser Aktion mit einem üppigen Frühstück versorgt. Freiwillige haben sich viel Mühe gegeben, damit es tatsächlich anders aussieht als im Alltag der Gäste. Die Tafeln in der Pausenhalle des Gymnasiums sind mit weißen Tischtüchern eingedeckt, mit kleinen Narzissen und Papierblumen dekoriert. Auf jedem Teller liegt eine hellgrüne Serviette, darauf gut eine Woche vor Ostern ein kleines Schokoei und ein eingefärbtes gekochtes Hühnerei. Zwischen den Tischreihen wuseln die Hel...