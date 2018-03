»Mit Ängsten der Bevölkerung wird gespielt«

Sie sind selbst Polizeibeamter. Haben Sie das Gefühl, dass der Respekt gegenüber Polizisten rapide schwindet?

Es mehren sich tatsächlich Klagen über mangelnden Respekt. Ich zweifle allerdings daran, dass dies immer objektiv begründet ist. Dass gerade die Polizei vor allem mit Randgruppen der Gesellschaft zu tun hat, war schon immer so. Auch, dass diese Klientel selten gut auf die Ordnungsmacht zu sprechen ist. In unserer aktuell polarisierten Gesellschaft bekommt eben die Polizei den oft geballten Unmut derer zu spüren, die auf der Strecke geblieben sind oder sich so fühlen. Dies richtet sich dann leider gegen die Kolleginnen und Kollegen, die als sichtbarer Teil des Staates wahrgenommen werden und »greifbar« sind.

Die beiden Polizeigewerkschaften – Gewerkschaft der Polizei, GdP, und Deutsche Polizeigewerkschaft, DPolG – behaupten immer wieder, dass sich Übergriffe auf Polizisten häufen. Was ist das Ziel solcher Kampagnen?

Gewerkschaftsarbeit ist Lobbyarb...