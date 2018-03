Wer früher stirbt, war meistens arm

Der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich kurz vor Amtsantritt als Sozialexperte präsentiert. Wer Hartz IV beziehe, sei nicht arm, erklärte er. Rolf Rosenbrock kommentierte am Dienstag in Berlin, er hoffe, dass Spahn »irgendwann mal in seinem Ressort ankommt«. Der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes erinnerte auf dem Kongress »Armut und Gesundheit« in Berlin daran, dass das »Ausmaß der gesundheitlichen Ungleichheit« seit rund 30 Jahren »konstant« ist. Und Thomas Lampert, am Robert-Koch-Institut (RKI) Leiter des Fachbereiches »Soziale Determinanten der Gesundheit«, erinnerte daran, dass die Lebenserwartung von Menschen mit »niedrigem sozialen Status« hierzulande um etwa ein Jahrzehnt geringer ist als die von Personen im obersten Fünftel der Gesellschaft. Bei Frauen ist die Differenz mit acht Jahren etwas geringer, bei Männer mit elf Jahren größer. Armut sei also weiter das »größte Gesundheitsrisiko«.

