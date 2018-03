Erhöhte Streikfrequenz

Es geht um Entgelterhöhungen für 2,3 Millionen Menschen aus den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen. Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gibt es in den Tarifverhandlungen mit den Vertretern von Bund und Kommunen bislang noch keine Einigung. Für Mitarbeiter von Stadtreinigungsunternehmen wird ebenso verhandelt wie für Erzieher, Krankenpfleger und Fachkräfte der Bäderbetriebe. Nach zwei Tarifrunden ohne Annäherung gab es inzwischen erste Warnstreiks. Tendenz: stark zunehmend bis Ostern.

Ohne ein Angebot vorzulegen, hatte die Gegenseite, bestehend aus Vertretern der »Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände« (VKA), am 13. März nach der zweiten Tarifrunde in Potsdam den Tisch verlassen. Verhandlungsführer Thomas Böhle vom VKA äußerte sich gleichwohl optimistisch, dass es beim dritten Termin am 15. und 16. April zu einer Einigung kommen könne. Das möchte auch Verdi, wie ihr Vorsitzender und Leiter der Verhandlungsdelegation der Beschäftigten, F...