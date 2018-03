FDP will noch flexiblere Jobber

Die FDP fordert neue »Freiräume« für die individuelle Einteilung der Arbeitszeit. Im Bundestag wurde am Donnerstag ein von den Liberalen eingebrachter Vorschlag zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes debattiert. Was nach mehr Freiheit klingt, läuft auf eine weitere Entgrenzung der Arbeitszeiten hinaus. »Wer etwa das Büro am Nachmittag verlassen hat, um Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, und am Abend um 23 Uhr noch eine dienstliche E-Mail schreiben will, der darf die Arbeit am nächsten Morgen nicht vor zehn Uhr fortsetzen, weil eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden einzuhalten ist«, erläuterte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP, Johannes Vogel, den Antrag. Eine derart starre Regelung – die in der Realität allerdings ohnehin nicht eingehalten wird – halten die Liberalen für unangemessen. Sie fordern...