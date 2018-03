Vollzug des »Weiter so«

Darauf haben die Spitzen von Union und SPD lange hingearbeitet: Am Mittwoch erhielten Angela Merkel (CDU) und die 15 streng nach Proporz bestimmten Minister von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) ihre Ernennungsurkunden. Merkel war am Vormittag zum vierten Mal in Folge ins Bundeskanzleramt gewählt worden. Alle mussten vor dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU) ihren Amtseid ablegen.

Sechs Ministerämter werden aus den Reihen der CDU besetzt. Bundesminister für Wirtschaft wird der frühere Kanzleramtschef Peter Altmaier. Ursula von der Leyen übt ihr Amt als Verteidigungsministerin weiter aus. Jens Spahn, der der P...