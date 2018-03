Rendite mit Recycling

Mit Müll wird Millionen verdient. Marktführer der Recyclingunternehmen ist der im nordrhein-westfälischen Lünen ansässige Konzern Remondis. Insbesondere durch Privatisierungen der kommunalen Abfallwirtschaft konnte sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren Profite sichern.

Am Dienstag kritisierte der Verband der kommunalen Unternehmen (VKU) die weiteren Wachstumspläne. Eine mögliche Übernahme des Grüne-Punkt-Unternehmens »Duales System Deutschland« (DSD) sehe man mit großer Sorge. Sollte es zu einem Aufkauf kommen, »dann schrillen bei uns alle Alarmglocken«, sagte VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp gegenüber AFP. Höhere Verbraucherpreise drohten. In einigen Regionen sei Remondis bereits der einzige Anbieter bei der Sammlung und Sortierung von Verpackungsabfällen, so Hasenkamp. »Monopolisten können Preise vorgeben oder diktieren.« Derzeit zahle ein deutscher Verbraucher im Schnitt jährlich 13 Euro an der Ladenkasse für die Verpackungsentsorgung. Dies...