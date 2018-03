Frl. A., B. und C.

Der Österreicher Günter Straschek (1942–2009) gehörte zum ersten Jahrgang der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Er begann seine Ausbildung an der Westberliner Hochschule 1966 zusammen mit Holger Meins, der sich später der Roten Armee Fraktion anschließen sollte. Zur »revolutionären Filmarbeit« der beiden gehörte die Projektgruppe Schülerfilm mit Schülerinnen und Schülern aus Frankfurt am Main. In deren »Flugschrift II« vom Oktober 1968 heißt es, die Beteiligten könnten sich ihrer selbst nur bewusst werden, »wenn die sozialistischen Kräfte den Film als das geeignete Medium der Organisation erkennen«. »Kurzfristige Agitation« müsse in »langfristige politische Arbeit« umgewandelt werden.

Die Projektgruppe konzipierte den Kurzfilm »Ein Western für den SDS«. Meins erstellte den Produktionsentwurf und war Kameramann, Straschek Regisseur. Der Film entstand zwischen dem 2. Juni 1967 und dem Gründonnerstag 1968 (dem Tag des Attentats auf Rudi Dutschke). Gesehen...