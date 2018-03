Heute illegal, bald erlaubt

Erst der Unfall ließ Jiri Gabrhel um sein Recht kämpfen. 2015 war der tschechische Lkw-Fahrer auf deutschen Straßen unterwegs, denn die Speditionsfirma, bei der er angestellt war, hatte einen Auftrag der Post erhalten. Immer wieder machte sich Gabrhel auf den Weg von Frankfurt am Main nach Salzburg. Zehn Monate ging das so, doch gezahlt wurde dem Fahrer nur ein Grundlohn von 550 Euro im Monat. Zwar wurden ihm noch Spesen erstattet, doch der Arbeiter hätte Anrecht auf eine deutlich höhere Entlohnung gehabt – auf den deutschen Mindestlohn. Als der 42jährige davon erfuhr, zögerte er, das geprellte Geld einzufordern. Er machte sich Sorgen um seine Stelle. Doch dann brach sich Gabrhel beim Aussteigen aus der Kabine den Fuß; sein Einkommen sank in der Folge drastisch. Nun fasste er einen Entschluss: Er verklagte die Deutsche Post – und wurde zum Vorbild für andere Lkw-Fahrer.

Mit Fällen wie diesem beschäftigten sich Gewerkschafter verschiedener EU-Länder auf de...