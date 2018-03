Rostiger Gürtel

Es ist unmöglich, bei Donald Trump eine klare Grenze zwischen robuster Ignoranz und bewusster Lüge zu ziehen. Trump behauptet, die US-amerikanische Stahlindustrie sei »tot«, aber er werde sie »zurückholen«. In Wirklichkeit waren die USA im vorigen Jahr viertgrößter Stahlproduzent der Welt hinter China, Japan und Indien, aber vor Russland. Ihren Bedarf an Rohstahl decken die USA, je nach Konjunkturlage, zu 70 bis 80 Prozent aus eigener Produktion. »Sie wollen unser Volk aushungern«, wetterte Trump 2016 im Wahlkampf gegen »die Chinesen«. Sie »zerstören unsere Industrie und die Arbeiterfamilien«, indem sie die USA mit Stahl zu Dumpingpreisen überfluten, behauptet Trump in diesen Tagen unaufhörlich. In Wirklichkeit ist die Volksrepublik am gesamten Rohstahlimport der USA durchschnittlich nur mit zwei Prozent beteiligt.

Aus der jahrzehntelangen Krise eines nationalen Industriezweigs, die hauptsächlich aus der Wirkungsweise des Kapitalismus resultiert, versu...