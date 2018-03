Real will kürzen

Noch immer sind die Löhne der Beschäftigten der Kaufhauskette Real nicht gesichert. Bereits am Mittwoch teilte die Gewerkschaft Verdi mit, dass das Unternehmen an seinen Plänen festhält, die Bezahlung drastisch zu senken. Zuvor waren Verhandlungen um einen neuen Entgelttarifvertrag ergebnislos zu Ende gegangen. Bereits seit Jahren müssen sich die Real-Angestellten mit den Folgen der Tarifflucht des Unternehmens auseinandersetzen.

»Was die Real-Geschäftsführung will, hat nichts mit einer zukunftsfähigen Entgeltstruktur zu tun«, erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Mittwoch. Um bis zu 40 Prozent solle die Bezahlung der Kolleginnen abgesenkt werden, wenn auch langfristig. Für eine Kassiererin in NRW bedeute das »monatlich über 800 Euro weniger Verdienst«, so Nutzenberger. Einer solchen Regelung könne die Gewerkschaft nicht zustimmen.

Schon im Juni 2015 war die Einzelhandelskette aus dem für die Branche geltenden Flächentarifvertrag ausge...