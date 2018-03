Maßnahmen zur Ankurbelung des Tourismusgeschäfts werden in Zeiten verschärfter Standortkonkurrenz gerne »Tourismusbooster« genannt. Als solche gelten Immobilienprojekte wie die Hamburger Elbphilharmonie, das Stralsunder Ozeaneum oder das »größte Süßwasseraquarium Europas« in Lausanne. Wir leben in nachgesellschaftlichen Projektwelten, und stets zeichnen sich diese »Projekte« durch Größe aus. Sie sind so groß, dass ihren Betreibern irgendwann die Luft ausgeht, wie man so sagt. Zudem unterliegen die »Tourismusbooster« mit ihren vielen Festangestellten und Honorarkräften den »Destination-« bzw. »Location«-Moden.

In den meisten Fällen sind es die Touristen selbst, die durch ihre zunehmende Massenpräsenz den Ort, das Event, die Ansammlung von Sehenswürdigkeiten derart versauen, dass keiner mehr dorthin will. Und immer wieder muss was Neues, möglichst noch Größeres, her. Erinnert sei an die in Berlin einst in festen Häusern gastierenden Zirkusshows, in denen Pf...