Zurück aus der Zukunft

Sechzehn Jahre war ich mit meinem »Kangoo« durch die Gegend gefahren. Hatte mit ihm die Alpen überquert, Kopenhagen erreicht, auf so manchem schönen Plätzchen an Weser, Ostsee, Donau und Main in ihm übernachtet. Trotz Partikelfilter ließ der Diesel von Jahr zu Jahr die Qualmwolken im Rückspiegel schwärzer werden. Der TÜV schied uns nicht. Merkwürdigerweise erhielt das Auto immer wieder die rettende Plakette. War ich 2003 naiv genug zu glauben, dass ich mit einem sparsamen Diesel das Klima retten könnte, machten mir jetzt eher die merkwürdigen Geräusche aus dem Motorraum als die Stickoxiddiskussionen klar: Die Abschiedsstunde war gekommen.

Gab es einen besseren Augenblick als diesen, wo dank »Dieselgate« und drohender blauer Plakette die Autokonzerne zu Zugeständnissen bereit schienen, um für immer die Rauchschwaden hinter sich zu lassen? Kein Tag verging ohne Werbebotschaften, die Stillegungsprämien für Diesel (egal, wie alt sie seien) von mehreren tausen...