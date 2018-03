Herford als Weltausfahrtsort

Ja, Herford, Sie haben sich nicht verlesen: Herford. Ein sehr alter Ort in Ostwestfalen-Lippe, nahe des vergleichsweise jungen Bielefeld. Heerfurt, an der Aa, ein Ort, wo die Heere der Franken – Sie wissen schon, Karl der Große – den dortigen Fluss durchquerten. Ein West-Ost-Heerweg also, ein einstmaliger Weltort, heute bekannt durch die deutsche Bitcoin-Zentrale und das Museum Marta. Aus Herford kommt der Schriftsteller Wiglaf Droste. Der James-Joyce-Übersetzer Hans Wollschläger (1935–2007) verbrachte hier seine Kindheit. In Herford wohnt Michael Girke, der früher Popsongs schrieb und heute als Autor tätig ist. Seine Essays, Reportagen und Besprechungen liegen nun endlich in einer schön gebundenen Auswahl der Edition Offenes Feld vor.

Wollschläger blieb Herford sein Leben lang in Hassliebe verbunden. Girke nennt Wollschläger mit einem glücklichen Ausdruck »einen Meister der schönen Verschwendung«. Ihn selbst, Michael Girke, kann man einen Künstler des Ve...