Lieber etwas weniger Umweltschutz

Insgesamt 1,5 Millionen Neubauwohnungen sollen bis 2021 gebaut werden, so steht es zumindest im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Doch schon in diesem Jahr könnte die erste Zielmarke verpasst werden. Es werde 2018 wohl nicht gelingen, die notwendigen 375.000 Einheiten hochzuziehen, teilten Gewerkschafter, Mietaktivisten und Bauunternehmer am Donnerstag mit. Grund dafür seien Rückgänge bei den Baugenehmigungen im vergangenen Jahr.

In Berlin präsentierte das »Verbändebündnis Wohnungsbau« seine Forderungen an eine neue Bundesregierung. Dem Zusammenschluss gehören neben der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) und dem Deutschen Mieterbund auch verschiedene Kapitalistenvereinigungen an. Gemeinsames Anliegen der Initiative ist es, sich für mehr Wohnungsbau einzusetzen – indem noch bessere Bedingungen für die Unternehmen geschaffen werden. Demnach soll auf weitere Auflagen beim Bauen verzichtet werden. Zudem soll die steuerliche Normalabschreib...