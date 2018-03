Ursachen und Wirkungen

Schnee liegt in Rom. Ausnahmezustand herrscht auch in der politischen Landschaft. Umfragen vor den Parlamentswahlen am Sonntag sehen rechte Parteien in Führung. Deren Erfolg ist auch Folge der staatlich verordneten Kürzungsprogramme. Die Jugendarbeitslosigkeit lag 2017 bei mehr als 30 Prozent.

Heiner Flassbeck und Jörg Bibow beschreiben in ihrem Buch »Das Euro-Desaster. Wie deutsche Wirtschaftspolitik die Euro-Zone in den Abgrund treibt« die Ursachen von Armut und Stagnation im Währungsverbund. Die Bundesrepublik werde heute in den Medien und in der Politik der großen Euro-Mitgliedsländer gemeinhin als Modell und Vorbild gepries...