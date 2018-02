Geplante Gewalttat

In der Slowakei sind der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte in ihrem Privathaus erschossen worden. Wahrscheinlichstes Motiv des Doppelmordes sei die Tätigkeit des Mannes gewesen, hatte Polizeipräsident Tibor Gaspar am Montag in Bratislava gesagt. »Die Indizien weisen darauf hin, dass die Ermordung geplant war und nicht bei einer spontanen Auseinandersetzung erfolgte«, so Gaspar weiter. Die Opfer seien durch Schüsse in Kopf und Brust getötet worden.

Am Mittwoch wurde aus Presseberichten bekannt, dass hinter dem Anschlag ein Netzwe...