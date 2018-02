Auf dem Nockherberg 2018

Live: Die Starkbierprobe

Viel ist passiert seit dem letzten Nockher­berg. In Bayern wird demnächst ein neuer Ministerpräsident in die Staatskanzlei einziehen, bevor im Herbst die Landtagswahlen anstehen. Kabarettistin Luise Kinseher verkörpert auch diesmal wieder die Mama Bavaria, die den Politikern in ihrer Fastenrede die Leviten liest. Wer’s mag.

BR Fernsehen, 19.00

Re: Köche unter Dampf

Sterneboykott in der Spitzengastronomie

Gute Nachrichten: Immer weniger Sterneköche sind bereit, sich dem ständigen Druck der Sterneküche zu unterwerfen. Auf der Suche nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance interpretieren sie ihre Arbeit als Küchenchef neu. Matthias Diether ging nach Estland, die Erfur...