Gibt es Gewittergänse? Die Invektive »Gewitterziegen« ist geläufig, aber Gewittergänse? Doch, es gibt sie, im Leben und in der Kunst. Beginnen wir mit dem Leben: In der »Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona« gibt es einen Innenhof, in dem 13 Gänse Wache stehen. Es ist eine Weile her, dass ich sie sah und hörte; ich war tief beeindruckt. Gänse sind nicht nur klug und schön, sondern auch bessere Wächter und Alarmschläger als jeder »Vorsicht, bissiger Hund!«-Köter. Wer »dumme Gans« sagt, offenbart nur seine aggressive Ahnungslosigkeit; Gleiches gilt für »dumme Kuh«. Wer je einer Kuh oder einem Kälbchen in die großen, tiefen Augen sah und, mit Glück, auch noch von ihrer Zunge die Hände zärtlich abgeschleckt bekam, wird, so er kein Barbar ist, nie wieder »dumme Kuh« sagen, sondern die Verehrung der Hindus für die Heilige Kuh verstehen, wenn nicht teilen.

Doch zurück zu den kathedralen Gänsen...