Lennartz, Karge, Gütschow, Winkler

Die Kleine aus Stettin (heute Szczecin) kam sehr jung zum Studium nach Babelsberg, war mit 21 schon Schauspielerin und wurde mit Beharrlichkeit eine der großen Berliner Charakterdarstellerinnen. Monika Lennartz debütierte vor 60 Jahren in »Das Lied der Matrosen« bei der DEFA und spielte in diesem Jahr bei der Berlinale in einem Debütfilm eine demente alte Dame ganz ernsthaft und zugleich so heiter, dass wir davon noch viel mehr sehen wollen! Am Montag wurde sie 80 Jahre alt.

Manfred Karge war immer ein umtriebiger Künstler, der in verschiedenen Berufen (Schauspieler, Regisseur, Autor) und verschiedenen Ländern (von Belgien bis Großbritannien) Erfolge hatte, vor allem aber in allen deutschsprachigen Staaten seiner Zeit. Der gebürtige Brandenburger bildete ab 1961, gleich nach der Schauspielschule, ein Regieduo mit Matthias Langhoff, erst an Helene Weigels Berliner Ensemble, ...