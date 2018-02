Keine Rücksicht auf Kinder

Im Land der Statistiken geht kaum etwas unter. Auch von Existenzangst und finanzieller Not Betroffene werden in der Bundesrepublik nüchtern in Tabellen erfasst, so beispielsweise sanktionierte Hartz-IV-Bezieher und ihre Kinder. Denn die Jobcenter kürzen nicht nur alleinstehenden Erwachsenen das Existenzminimum stufenweise bis auf null, sobald sie eine Auflage nicht einhalten. In knapp einem Drittel der Sanktionsfälle im Jahreszeitraum von Oktober 2016 bis September 2017 waren Familien mit Kindern, davon jedes dritte Elternteil alleinerziehend, betroffen. Das besagt eine Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der Linkspartei-Kovorsitzenden Katja Kipping, die junge Welt vorliegt.

Insgesamt bezogen im genannten Zeitraum 4,3 Millionen »erwerbsfähige Hilfebedürftige« zwischen 15 und 65 Jahren Hartz IV. Gegen 420.000 Betroffene, also fast jeden Zehnten, verhängten Jobcenter 956.000 Sanktionen für jeweils drei Monate. Zahlreichen Beziehern kü...