CDU segnet »Groko« ab

Erwartungsgemäß haben die Delegierten des CDU-Parteitags am Montag in Berlin den Koalitionsvertrag von Union und SPD gebilligt. Mit großer Mehrheit gaben sie grünes Licht für die Neuauflage einer »schwarz-roten« Bundesregierung. Nur 27 der 975 Delegierten votierten gegen die Vereinbarung – und somit rund 97 Prozent dafür.

Ein wenig Spannung vorgetäuscht hatten zuvor der CDU-Wirtschaftsrat, der die Ablehnung der Vereinbarung empfahl, weil ihm ein Bekenntnis zu »mehr Marktwirtschaft« fehlte, und die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA), die den Vertrag als soziale Wohltat verteidigte. Im Namen der CDA sagte Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann, der Vertrag enthalte einige Punkte, die »für die Arbeitnehmerschaft in unserem Land wichtig« seien. So zum Beispiel für Familien und Rentner. So soll das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent des Durchschnittslohns sinken – zumindest bis 2025 bei gleichbleibenden Beiträgen. Angesichts der...