Die kapitalistische Konsumsphäre beeinflusst unsere Emotionen nicht mehr bloß »irgendwie äußerlich«, meint der Leiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung Axel Honneth. Inzwischen haben »unsere Gefühle selbst die Form von jederzeit einsatzfähigen Waren« angenommen. Deshalb spricht die israelische Soziologin Eva Illouz in ihrem neuen Buch »Wa(h)re Gefühle«, das ein Vorwort von Honneth enthält, von »Gefühlswaren«. Laut Illouz hat der Neoliberalismus eine »Intensivierung des Gefühlslebens« hervorgerufen. Der FAZ zufolge führt dies dazu, dass uns die »Fähigkeit« abhanden kommt, »unsere echten Gefühle von jenen zu unterscheiden, die der Kapitalismus bewusst hervorbringt«.

Waren werden für den Markt gemacht, auf dem Äquivalente getauscht werden. Schon lange. Sind die »Partnerbörsen« vielleicht nur die neuen Supermärkte für Gefühlswaren? Aber was sind überhaupt »echte Gefühle«? Zumal in einer Servicegesellschaft, in der für die Beschäftigten Lächeln und...