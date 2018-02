Verdi erhöht Druck auf Post AG

Mit Warnstreiks wollen die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten der Deutschen Post AG in den nächsten Tagen ihre Forderung nach sechs Prozent mehr Entgelt in der laufenden Tarifrunde untermauern. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi drohte unmittelbar nach dem ergebnislosen Ende der dritten Verhandlungsrunde mit ersten Arbeitskampfmaßnahmen. Am Dienstag abend waren Beschäftigten- und Unternehmervertreter in Wiesbaden ohne echte Annäherung auseinandergegangen.

Die Post AG wolle »bisher nicht einmal eine lineare Erhöhung vereinbaren«, kritisierte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin, Andrea Kocsis. »In der nächsten Verhandlungsrunde muss ein Ergebnis her. Das werden unsere Mitglieder in den nächsten Tagen deutlich machen.« Über Ort und genaue Zeitpunkte der höchstwahrscheinlich anstehenden Warnstreiks machte sie aus nachvollziehbaren Gründen keine Angaben. Bereits am ...