Aus der Alchimistenküche

Bei einem künstlichen Exoskelett handelt es sich um ein computergesteuertes Gerüst, das am Körper getragen wird und Menschen bei Bewegungen unterstützt. Die physische Leistungsfähigkeit des Menschen soll dadurch verbessert sowie Verletzungen durch zu hohe Belastungen, etwa des Rückens, vorgebeugt werden. »Schon bald dürften sie vielerorts nicht mehr wegzudenken sein. In der Pflege, in Autofabriken und in Logistikzentren stehen die Exoskelette kurz vor dem Durchbruch«, weiß die FAZ (16./17.12.2017). Derzeit werden die Maschinen beim Autobauer Audi und vielen weiteren Industrieunternehmen getestet. Die Modelle, wie sie heute beispielsweise von der niederländischen Firma Laevo hergestellt werden, kosten je nach Ausstattung zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Noch handelt es sich um »passive« Systeme, die Belastungen abfangen und mit Hilfe von Federn in zusätzliche Bewegungsenergie umwandeln. Aber die nächste Generation wird bereits erprobt, ist jedoch für den Ein...