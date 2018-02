Untergang und Neubeginn

Ein Schiff hat den Nachteil, dass man es kaum mehr verlassen kann, sobald es auf hoher See ist. Für filmische Dramaturgie ist das ein Vorteil: Ähnlich wie im Gefängnis können die Protagonisten einander nicht aus dem Weg gehen. Die Konfrontation wird unausweichlich.

Die meisten der Passagiere, die in Kim Ki-Duks »Human, Space, Time and Human« eine Fahrt auf einem ausrangierten Kriegsschiff gebucht haben, bereuen dies nach wenigen Stunden. Eine Schlägerbande tritt bedrohlich auf und dient sich einem hochrangigen Politiker als Leibgarde an. Der zögert anfangs, sich offen der Truppe zu bedienen; dass er sie aber gewähren lässt, wirkt als die Ermunterung, als die es gemeint ist.

Bereits in der ersten Nacht kommt es zu Vergewaltigung und Mord. Ist es eine Strafe oder eine Art göttlicher Versuchsanordnung, wenn das Schiff am folgenden Morgen weit über der Erde schwebt? Die Passagiere sind theologisch wenig interessiert, sondern denken an das Nächstliegende: dass...