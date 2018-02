Verloren, aber stark

Welche Perspektive hat das deutsche Kino? Seit 17 Jahren versucht die gleichnamige Sektion eine Antwort auf diese Frage – wenigstens anzudeuten. Erste bis dritte Filme junger Regisseure laufen in dieser Reihe. In diesem Jahr, so Sektionsleiterin Linda Söffker, erlebt man starke Figuren, die im eigenen Leben verloren sind. Tatsächlich sind viele Protagonisten mit sich selbst beschäftigt. Dass der Mensch von sozialen Umständen geprägt wird, vermittelt sich dezent am Rande.

Publikumsträchtig scheint ein turbulenter, hintergründiger Film um eine Bar zu sein. Die heißt wie der Film, »Feierabendbier«, Späthipster Magnus ist der Wirt. Nach einer gescheiterten Beziehung hat der Vater eines Jungen mit der Menschheit abgeschlossen. Das einzige, was ihm noch etwas bedeutet, ist sein 81er Mercedes Sec. Als der gestohlen wird, hat Magnus einen Verdacht. Die Jagd nach dem Auto bringt ihn langsam wieder ins normale Leben zurück. Regisseur Ben Brummer ist eine publikumsw...