»Das Thema Arbeitszeit treibt Beschäftigte um«

Die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie ist weitgehend abgeschlossen: Am Montag abend wurde das zuerst in Baden-Württemberg erreichte Ergebnis auch für Berlin- und Brandenburg und damit die letzten ausstehenden Regionen übernommen. Trotzdem saßen Sie am Montag abend ganze vier Stunden mit den Chefs zusammen. Was gab es da noch zu bereden?

Es gab noch eine Reihe von wichtigen Fragen, die für einen ostdeutschen Tarifbezirk von besonderem Interesse sind. Zwei Dinge haben uns besonders beschäftigt: Wir mussten uns mit einer von den Arbeitgebern gegen uns angestrengten Klage auseinandersetzen. Die Gegenseite hatte ja behauptet, unsere Forderungen seien nicht rechtmäßig und auch unsere Warnstreiks seien es darum nicht. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir unser Streikrecht gegen alle Angriffe verteidigen werden. Die Klage wurde nun zurückgezogen. Der andere Punkt war: Wie geht es mit der Angleichung der Arbeitszeiten in Ost und West weiter?

Im O...