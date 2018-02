Vico Torriani war ein Schweizer Schlagersänger und Showmaster, der in den 50er, 60er und 70er Jahren die bundesdeutschen (aber auch die deutschen demokratischen) Haushalte bespaßte. Was hat der in einer Kolumne zu suchen, die Speisen und Ernährungsgewohnheiten in Filmhandlungen untersucht? Torriani war auch Schauspieler, Koch und Kochbuchautor. In den 60ern gab es die Sendung »Hotel Victoria«, in der das Multitalent Torriani mit seiner penetrant fidelen Art Kochrezepte sang. Wahrscheinlich einzigartig im Kochfernsehen weltweit. Leider lässt sich nur noch eine Sendung der Reihe bei Youtube bewundern. Aber das reicht aus. Ein herrlicher Wahnsinn, fast nicht auszuhalten!

»Was immer Sie auch essen, etwas Besseres gibt es nicht!« singt Torriani und schreitet durch einen weißen Saal zu einer Kochecke. Männern und Frauen schwarwenzeln in Flamenco-Tanzschritten um den singenden Showmaster herum. Es wird viel in die Hände geklatscht und »Olé!« gerufen. ...