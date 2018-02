»Einfach nur Waffen hinzufügen«

Unter Experten, vor allem aber in den Sahelstaaten selbst, ist die Skepsis gegenüber der neuen »G5 Sahel«-Truppe groß. Der Grund ist einfach: Die ökonomischen, sozialen und politischen Ursachen des Konflikts, der die Region seit Jahren prägt, sind in den vergangenen Jahren kaum ernsthaft angegangen worden. Die »G5 Sahel«-Bataillone fokussieren nun die Anstrengungen und die Mittel einmal mehr auf Repression. »Längst nicht alle Probleme« in der Region seien »im Kern Sicherheitsprobleme, die sich mit repressiven Mitteln dauerhaft lösen ließen«, hieß es Ende 2017 etwa bei der vom Kanzleramt finanzierten Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Und auch der European Council on Foreign Relations (ECFR) warnte im Herbst, »wenn die politischen und sozialen Fragen, die die unterschiedlichen Akteure motivieren«, nicht so rasch wi...