Nach vorne denken mit Thälmann

Mehr als 200 Menschen waren am Sonntag nach Berlin gekommen, um mit dem Freundeskreis der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte im Rahmen einer Matinée an die »Ziegenhalser Tagung« der KPD vor 85 Jahren zu erinnern. Max Renkl, Vorsitzender des Freundeskreises, schilderte die damalige Situation: Als sich führende Köpfe der Kommunistischen Partei am 7. Februar 1933 in der Sportgaststätte Ziegenhals im Berliner Umland versammelten, waren eine Woche zuvor Nazihorden durchs Brandenburger Tor marschiert. Auch die SPD-Führung habe damals abgewiegelt: Der neue Reichskanzler, Adolf Hitler, werde bald abgewirtschaftet haben. Dies, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon zahlreiche Linke, viele auch aus der eigenen Partei, gejagt, verhaftet und gefoltert worden waren, so Renkl. Er erinnerte daran, dass nur die KPD schon 1932 gewarnt hatte: Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wä...