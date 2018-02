Sehnsucht nach Gleichheit

»Morgenstund hat Gift im Mund« – das ist eines der vielen Bonmots von Dorothy Parker, mit denen sie Verlogenheit, Oberflächlichkeit und Ignoranz der bürgerlichen Gesellschaft aufs Korn nahm. Ihre spöttischen Bemerkungen sind legendär, ebenso ihre messerscharfe Beobachtungsgabe und ihre treffsichere Ironie. Im Züricher Dörlemann-Verlag sind ihre Gedichte nun auf deutsch erschienen.

Außergewöhnlich war das Leben der 1893 als Dorothy Rothschild in New Jersey Geborenen: Suizidversuche, zwei Scheidungen, diverse Rauswürfe und Entziehungskuren. Die Literatin schrieb zunächst als erste und lange Zeit einzige New Yorker Theaterkritikerin scharfzüngige Texte unter anderem für Vogue und Vanity Fair, gehörte zur legendären Tafelrunde des Hotels Algonquin, wo sich die Künstlerszene der Metropole traf. Sie war Mittelpunkt der New Yorker Boheme, führte ein Leben jenseits bürgerlicher Konventionen, immer am Rande des Abgrunds. Ihrem Arzt, der sie einmal ermahnte, wenn s...