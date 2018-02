An Bedingungen knüpfen

Ein »Solidarisches Grundeinkommen« (SGE) für die Hauptstadt? Der Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller (SPD) hat es ins Spiel gebracht. Arbeitsplätze würden wegen »klammer staatlicher Kassen« nicht besetzt. Finanziell gefördert, könnten sinnvolle Tätigkeiten für Hartz-IV-Empfänger entstehen: »Sperrmüllbeseitigung, Säubern von Parks, Bepflanzen von Grünstreifen, Begleit- und Einkaufsdienste für Menschen mit Behinderung, Babysitting für Alleinerziehende, deren Arbeitszeiten nicht durch Kitaöffnungszeiten abgedeckt werden, vielfältige ehrenamtliche Tätigkeiten wie in der Flüchtlingshilfe, als Lesepatin oder im Sportverein als Übungsleiter und und und«, schrieb Müller in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel am 30. Oktober. Im Gegensatz zum Konzept eines »bedingungslosen Grundeinkommens« sei hierbei »Arbeit der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe«.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kalkulierte Müllers Pläne durch und verö...