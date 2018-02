Vergiftete Liebe

Medienbesitzer zu sein ist heute nicht mehr so attraktiv wie noch vor Jahren. Kein Wunder. Auflagen sinken, im Netz greifen Facebook, Google und Konsorten die Werbeeinnahmen ab. Das lässt es immer schwerer werden, das tatsächliche Hauptgeschäft, Meinung machen, zu finanzieren. Allerdings trifft das nicht auf Milliardäre aus Kalifornien und New York zu, also die gefühlte Elite des Universums. Hier scheint es angesagt, dass die sich »ihre« Zeitung bzw. »ihren« Sender zulegen, wie Bauern ihre Hofhunde. Amazon-Lenker Jeffrey Bezos hat sich die Washington Post geleistet, jetzt zieht womöglich auch Peter Thiel nach.

Der in Frankfurt am Main geborene US-Amerikaner hat sich angeblich in das Internetnachrichten- und Klatschportal Gawker verliebt und möchte es besitzen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zu Wochenbeginn ...