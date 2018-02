Komplexität als Waffe

Geht es um Strategiefragen, erfreut sich das Mosaik als Metapher einer nicht nachlassenden Beliebtheit – in Politik und Militär. In Deutschland war es 2008 der Gewerkschafter Hans-Jürgen Urban, der die Idee formulierte, die vielgestaltigen fortschrittlichen Kräfte in Deutschland zu einer »Mosaik-Linken« zu bündeln. In den USA diskutieren die Planer der Militärs die strategischen Vorteile einer Mosaik-Kriegführung. Dafür sucht das Pentagon den engen Schulterschluss mit dem Silicon Valley. Im Kern geht es darum, den technologischen Vorsprung zu halten, der das US-Militär mit Präzisionsfernlenkwaffen und »Tarnkappen«-Bombern über lange Zeit unschlagbar erscheinen ließ, aber zusehends knapper wird. Darüber berichtete die deutschsprachige Ausgabe des populären Technologiemagazins Wire (4/2017).

Das US-Verteidigungsministerium sucht nach Wegen, die Entwicklung und Einführung neuer Waffensysteme erheblich zu verkürzen. Im Gespräch sind Mordinstrumente, die aus i...