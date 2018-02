Spiel mit dem Feuer

Am 2. Februar veröffentlichte Donald Trump seine »Nuclear Posture Review«. Jeweils ein Jahr nach Amtsantritt hat ein US-Präsident die Überprüfung der US-Doktrin für Atomwaffen vorzulegen. Barack Obama hatte auf die Ankündigung hin, für eine atomwaffenfreie Welt einzutreten, den Friedensnobelpreis 2009 erhalten. In seiner »Review« war von atomarer Abrüstung die Rede. Im Frühjahr 2010 unterzeichneten er und der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew das »New START«-Abkommen zur Reduzierung strategischer Trägersysteme und atomarer Sprengköpfe. Am 5. Februar 2018, am vergangenen Montag, wurden die vereinbarten Ziele offiziell erreicht. Allerdings: Bereits am Ende von Obamas Präsidentschaft beschloss die NATO auf ihrem Warschauer Gipfel im Sommer 2016 gegenüber Russland atomar aufzurüsten.

Trump verschärft nun diesen Kurs nicht mehr nur rhetorisch. Für ihn war »New START« stets ein»schlechtes Geschäft«, den »Islamischen Staat« hätte er gern mit Atomwaffe...