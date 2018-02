Namensgebung

Mit einem Namen wird man nicht geboren, einen Namen bekommt man. Meine Eltern nannten ihren im August 1959 Erstgeborenen Beowulf; ich, der im Juni 1961 Zweitgeborene, wurde mit dem Namen Wiglaf angemeldet, und der dritte, im Oktober 1964 in die Welt Gepresste, wurde Finn genannt, was Jahrzehnte später ein beliebter Jungsvorname wurde, damals in Deutschland aber kaum minder exotisch war als Beowulf und Wiglaf.

Verballhornungen von Namen sind ein bei Kindern jeden Alters beliebtes Spiel. Auf dem Schulhof wurde ich in pubertären Zeiten regelmäßig als »Ficklaf« gehänselt und gegretelt. Ich ignorierte es, bis es mir eines Tages reichte und ich dem Hauptquälgeist, der sich in endlosen »Ficklaf! Ficklaf! Ficklaf!«-Schreiereien erging, mitteilte, es sei nun gut, alle hätten es kapiert, und das Kapitel sei beendet. Er war einen Kopf größer als ich und ein schweres Kaliber; genau der Richtige, um mir Respekt zu verschaffen. »Ficklaf! Fick­laf!« frohlockte er; ich t...