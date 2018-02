Stimmungsmache gegen links

Die Polizei hat einen guten Job gemacht, und Gewalt gab es nur von links. An dieser Interpretation der Ereignisse rund um den G-20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli 2017 halten die Verantwortlichen der Hansestadt eisern fest. Zur fünften Sitzung des Sonderausschusses der Bürgerschaft am Donnerstag im Rathaus hatte Innensenator Andy Grote (SPD) eine ganze Riege von Mitarbeitern mitgebracht, die jeden Schritt der Polizei für unvermeidlich erklärten und Gewalttätigkeiten, die Gipfelgegnern zugeordnet wurden, nach Kräften ausschmückten.

Thema der Sitzung waren die Allgemeinverfügung der Polizei vom Juni, mit der auf einem Areal von 38 Quadratkilometern alle Demonstrationen verboten worden waren, sowie die geplanten Camps der Gipfelgegner. Grote und seine Leute nutzten die Gelegenheit, um Stimmung zu machen. Sie charakterisierten das Camp von 2.000 Aktivisten am Volkspark im Bezirk Altona, das einzige, das durchgesetzt werden konnte, als Basis militanter Aktiviste...