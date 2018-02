Im Tagtraumkino mit Peter Broderick

Dass Musiker in aller Regel erzählen, ihr jüngstes Album bedeute ihnen ganz besonders viel, liegt in der Natur der Sache. Was sollten sie denn sonst sagen? Na, und die Plattenfirma wäre wohl wenig entzückt gewesen, hätte der Neoklassik-Post-Folk-Popper Peter Broderick über »All Together Again« gesagt: Lausige Arbeit, Leute, bedeutet mir nix, musste aber raus.

Sagt der klassisch ausgebildete 30jährige aus Portland, Oregon, natürlich nicht – statt dessen: »Dieses Album bedeutet mir auch deshalb so viel, weil es eine Rückkehr zu meinem ursprünglichen Ansatz markier...