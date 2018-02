Verdi lobt Union und SPD

In den ersten Reaktionen auf die Pläne von Union und SPD im Bereich Krankenpflege wird Zuversicht verbreitet. Am Wochenende waren Details über die Zwischenergebnisse der Koalitionsverhandlungen bekanntgeworden. Sowohl von der Gewerkschaft Verdi als auch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz gab es Zustimmung zu dem Vorhaben, die Klinikbeschäftigten zu entlasten. Deutliche Kritik äußerte die Partei Die Linke.

Die Einigung von SPD und CDU/CSU in bezug auf die Personalausstattung in den Einrichtungen sei ein »gutes Signal an die Krankenhausbeschäftigten«, wird Sylvia Bühler, Verdi-Bundesvorstandsmitglied, in einer Mitteilung der Gewerkschaft vom Samstag zitiert. Dasselbe gelte für das Vorhaben, zusätzliche Stellen besser auszufinanzieren. Bislang gibt es in der Bundesrepublik keine gesetzliche Personalbemessung für Krankenhäuser, die den Einrichtungen vorschreibt, wieviel Personal auf den Stationen eingesetzt werden muss. Lediglich für wenige »pflegesen...