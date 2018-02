Chefs industrieller Armeen

Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. (Anmerkung von Friedrich Engels zur englischen Ausgabe des »Manifest« von 1888: Das heißt, genau gesprochen, die schriftlich überlieferte Geschichte. 1847 war die Vorgeschichte der Gesellschaft, die gesellschaftliche Organisation, die aller niedergeschriebenen Geschichte vorausging, noch so gut wie unbekannt. Seitdem hat (August Franz von) Haxthausen das Gemeineigentum am Boden in Russland entdeckt, (Georg Ludwig von) Maurer hat es nachgewiesen als die gesellschaftliche Grundlage, wovon alle deutschen Stämme geschichtlich ausgingen, und allmählich fand man, dass Dorfgemeinden mit gemeinsamem Bodenbesitz die Urform der Gesellschaft waren von Indien bis Irland. Schließlich wurde die innere Organisation dieser urwüchsigen kommunistischen Gesellschaft in ihrer typischen Form bloßgelegt durch (Lewis Henry) Morgans krönende Entdeckung der wahren Natur der Gens und ihrer Stellung...