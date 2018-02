Nach Chicago, in den Blues (10 und Schluss)

Diesen Januar reiste der Schriftsteller Peter Wawerzinek von Berlin nach Chicago. Dort lehrte er schon einmal drei Monate lang am College zum Thema »Wer hat Angst vorm weißen Blatt Papier?« Jetzt möchte er wissen: Wie ist die Stimmung in der Bluesstadt im Trumpland? (jW)

Um aus Amerika etwas mitzubringen, woran man Freude hat, suche ich im Internet unter »Fleet« nach einem Flohmarkt, was gar nicht so einfach ist um diese Jahreszeit. Die meisten Märkte haben zu und erst im April ist Hochsaison. Eine Handvoll kleine Märkte sind in der Umgebung aufgeführt, aber alle nur am Sonntag geöffnet. Es ist Sonntag und einer von ihnen in der Nähe, zu Fuß über eine Stunde. Der Weg führt am Busbahnhof vorbei, den schauen wir uns von innen an. Die nächsten zwei Stunden fahren laut der blauen Anzeigetafel von hier aus Busse nach Milwaukee, Detroit, Atlanta, St. Louis, Phoenix, Washington, Minneapolis und Indianapolis. Heimlich heften wir unsere Fernwehträume den Wartenden...