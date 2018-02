Eine rote Pressepionierin

Lilly Korpus entstammte einer wohlhabenden jüdischen Familie. In München aufgewachsen, wo sie eine recht gute Bildung als »höhere Tochter« genoss, wurde sie durch den Ersten Weltkrieg politisch radikalisiert. Nach der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg schloss sie sich der KPD an und musste von nun an selbst für ihren Unterhalt sorgen, da die Eltern ihr die finanzielle Unterstützung versagten. 1921 ging die energische junge Frau nach Berlin und erhielt dort rasch wichtige Funktionen in der Partei, zunächst als Frauenleiterin. Ein Foto aus ihrem Nachlass zeigt sie in einem Demonstrationszug der 20er Jahre vor einem Transparent mit der Aufschrift »Ohne die Frau keine proletarische Revolution«.

Bereits 1924 wurde sie Zweite Politleiterin der KPD Berlin-Brandenburg und damit Stellvertreterin von Ruth Fischer, die diese Funktion jedoch nur zum Teil ausfüllte, da sie damals faktisch Parteivorsitzende und zudem Reichstagsabgeordnete war. Die noch n...