Dem Sprachforscher UD Braumann war aufgefallen, dass es zahllose Komposita gibt, die mit den Silben »Eigen« beginnen; um sich eine zäh und schier nicht enden wollende Pendlerfahrt von Basel nach Leipzig zu verkürzen, schrieb er mir das, und bald ping-pongten die Eigen-Wörter, die uns einfielen, hin und her. Lexika oder irgendwelche Internetlisten waren nicht gestattet; was zählte, war die eigene Festplatte zwischen den Ohren. Das Ergebnis kündet nicht von sprachlicher Magersucht; in dem Stoff steckt vieles.

Es gibt – in alphabetischer Reihe – den Eigenanteil, den...