Nach Chicago, in den Blues (9)

Diesen Januar reiste der Schriftsteller Peter Wawerzinek von Berlin nach Chicago. Dort lehrte er schon einmal drei Monate lang am College zum Thema »Wer hat Angst vorm weißen Blatt Papier?« Jetzt möchte er wissen: Wie ist die Stimmung in der Bluesstadt im Trumpland? (jW)

Was Buddy Guy zwischen seinen Stücken über Louisiana, die Farm, das Leben, den Vater und immer wieder die Mutter, Chicago, Chess Records sowie seinen Förderer Junior Wells, sich und den Blues erzählt; wie er sich mit dreizehn Jahren selbst lehrte anhand von John-Lee-Hooker-Tonaufnahmen die Gitarre zu spielen, was niemand wissen sollte, so schüchtern wie er anfangs war, dass da schon ein ordentlicher Schülerschnapsschwips her musste, um öffentlich zu spielen und unter Vertrag genommen zu werden – das alles und noch viel mehr kann man nachlesen.

Man kann seine Musik hören, sich unendlich für ihn als Person, seinen unvergleichlichen Stil begeistern, ihn als Typen schätzen, den Unvergleichlic...