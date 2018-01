»Silvesterböller« statt Lösungen

Kommt es zur Neuauflage der großen Koalition (Groko), ist weiter eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners zu erwarten. Also symbolische Maßnahmen zwecks Verdeckung statt Behebung wachsender struktureller Probleme. Dies trifft auf jeden Fall für die Kranken- und Altenpflege und für das Rentensystem zu.

Gerade in diesen komplexen Bereichen präsentierten die Verhandlungsgruppenchefs von CDU, CSU und SPD am Mittwoch schon Vereinbarungen. In Sachen Rente verständigten sich die Unterhändler, bis 2025 eine Obergrenze beim Beitragssatz von 20 Prozent einzuhalten. Er liegt aktuell bei 18,6 Prozent. Schon bei ihren Sondierungen hatten Union und SPD vereinbart, dass das Rentenniveau bis 2025 nicht unter 48 Prozent fallen soll. Die Linkspartei tritt für ein Niveau von 53 Prozent und für eine sogenannte armutsfeste Mindestrente von 1.050 Euro ohne Bedürftigkeit...