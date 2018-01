24-Stunden-Hammer

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie werden die Waffen gezückt: In mehreren Bundesländern starten ganztägige Warnstreiks. Mit Beginn der Nachtschicht am späten Dienstag abend wurde unter anderem in Betrieben in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bremen die Arbeit niedergelegt, teilten Sprecher der Gewerkschaft in den jeweiligen Bezirken mit. Im Norden wurden Unternehmen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen bestreikt. 5.000 Mitarbeiter in zehn Unternehmen vom Großraum Oldenburg bis Flensburg waren dort aufgerufen, in den Ausstand zu treten.

Die 24-Stunden-Taktik scheint Wirkung zu zeigen. Der größte Unterschied zu den bisher gekannten Warnstreiks ist die Dauer und damit die Wirkung: Bislang legten die Beschäftigten bei derartigen Aktionen nur stundenweise die Arbeit nieder – die Ausfälle für die Unternehmen hielten sich in Grenzen. Wenn aber ein Betrieb für 24 Stunden lahmgelegt wird, sind die Produktionsausfälle ungleich g...