Immer für die völkische Szene da

Die deutschsprachige Bevölkerungsgruppe in Bolzano-Alto Adige und ihre politischen Organisationen haben sich stets auf Unterstützung aus Österreich und auch der Bundesrepublik verlassen können. Das beginnt bei der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs dominierenden Südtiroler Volkspartei (SVP): Sie kooperiert eng nicht nur mit der ÖVP, sondern auch mit der CSU. Deutsche Stellen haben den Aufbau deutschsprachiger Institutionen in Südtirol gefördert; so stand das Auswärtige Amt etwa bei der Gründung der Europäischen Akademie Bozen Pate, zu deren Forschungsschwerpunkten das Thema Minderheitenrecht gehört. Die SVP gehört zudem der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen ­(FUEV) an, einem völkischen Minderheitenverein mit Sitz in Flensburg, der unter anderem alle deutschsprachigen Minderheiten des europäischen Kontinents eigens in einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließt und dabei an das Bundesinnenministerium anbindet.

