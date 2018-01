Nach Chicago, in den Blues (7)

Diesen Januar reist der Schriftsteller Peter Wawerzinek von Berlin nach Chicago. Dort lehrte er schon einmal drei Monate lang am College zum Thema »Wer hat Angst vorm weißen Blatt Papier?« Jetzt möchte er wissen: Wie ist die Stimmung in der Bluesstadt im Trumpland? (jW)

Im Tierpark, hat einmal eine Freundin zu mir gesagt, denkt man nur an Tiere und nichts weiter. Also unterhalte ich mich rasch noch auf dem Weg dahin mit Franka über die Flagge von Chicago, die 101 Jahre jung ist. Das weiße Tuch stand von Beginn an für ein sklavenfreies Land. Modernes Sklaventum vermittelt einem das Gefühl, frei zu sein, aber das mit der Freiheit ist so ein Gummiding, es verhält sich mit ihr wie mit den gefühlten Temperaturen und dem Klima in der bitteren Wirklichkeit. Die Differenz macht den Unterschied, und der soll unter den Teppich gekehrt bleiben. Unsere moderne Zeit, die neuen Techniken der Knechtung werden von den gebeutelten Bürgern überall als Wohltat empfunden. Di...