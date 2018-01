Gegen Käser-Pläne

Viele Beschäftigte des Industriekonzerns Siemens fürchten um ihren Arbeitsplatz. Anlässlich der Hauptversammlung am heutigen Mittwoch in München wollen viele von ihnen gegen den drohenden Jobabbau und Werksschließungen vor allem in der Kraftwerkssparte protestieren. Vor der Olympiahalle, in der sich Tausende Aktionäre vom Vorstandsvorsitzenden Josef Käser (»Joe Kaeser«) über Geschäftslage und geplante Einschnitte informieren lassen wollen, sei eine Protestveranstaltung mit Delegationen mehrerer Standorte geplant, sagte ein IG-Metall-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Der Unternehmenschef will weltweit knapp 7.000 Stellen vernichten, rund die Hälfte davon in Deutschland. Für die Standorte Görlitz und Leipzig wurde die Schließung angekündigt, weitere Einschnitte sind in Berlin, Offenbach und Erfurt geplant. Bei seiner Aufwartung, die er mit ander...